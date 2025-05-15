الشباب الكوري الأول عالميا في التحصيل الأكاديمي والأسوأ في الصحة البدنية والنفسية

Photo : YONHAP News

تبين أن مستوى التحصيل الأكاديمي الأساسي للأطفال والشباب الكوريين الجنوبيين هو الأفضل من بين الدول المتقدمة، بينما كانت صحتهم البدنية والنفسية من بين الأسوأ على مستوى العالم.ووفقا لتقرير صادر عن منظمة "إينوسنتي"، وهي مؤسسة بحثية تابعة لليونيسف، استنادا إلى بيانات الفترة من عام 2018 إلى عام 2022، كان مؤشر كوريا الجنوبية 79% من حيث نسبة الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما ممن لديهم كفاءة في القراءة والرياضيات بمستوى لا يواجهون فيه أي مشاكل في الحياة اليومية، لتحتل كوريا بذلك المرتبة الأولى من بين 40 دولة، وجاءت بعدها أيرلندا بنسبة 78%، واليابان بنسبة 76% وإستونيا بنسبة 75%.ومع ذلك، قال التقرير إن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الثلاثين من بين 36 دولة فيما يتعلق برضا الشباب في الحياة، حيث أعطى 65% فقط من المستجيبين درجة لا تقل عن 5 درجات على مقياس من 10 نقاط.وبين عامي 2020 و2022، بلغ متوسط معدل الانتحار بين المراهقين الكوريين الجنوبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما، 10.3 محاولة لكل 100 ألف شخص، لتحتل كوريا المرتبة الخامسة من بين 42 دولة.وبينما كان معدل الوفيات بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 14 عاما منخفضا، بنسبة 0.7 لكل ألف، فقد بلغ معدل السمنة 33.9%، لتحتل كوريا المرتبة السابعة من بين 43 دولة.