لجنة برلمانية تقر قانونا لتبرئة مرشح الحزب الديمقراطي من انتهاك قانون الانتخابات

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وافقت لجنة برلمانية على تغيير قانون الانتخابات على نحو سيبرئ المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" من نشر معلومات كاذبة خلال الحملة الرئاسية لعام 2021.وأقرت اللجنة التشريعية والقضائية البرلمانية أمس الأربعاء مشروع القانون بعد أن صوت أعضاء الحزب الديمقراطي وحزب إعادة بناء كوريا لصالحه في مواجهة معارضة حزب قوة الشعب.وإذا أصبح التشريع المقترح قانونا، فإن المادة 250 من قانون الانتخابات الرسمية العامة لن تحظر على المرشحين الإدلاء بتصريحات كاذبة حول سلوكهم عبر الخطب والإذاعات.وجاءت هذه الخطوة في أعقاب قرار المحكمة العليا الأخير بنقض حكم محكمة الاستئناف ببراءة "لي"، لتعيد القضية إلى محكمة الاستئناف.وكان "لي" قد أدين سابقا بانتهاك قانون الانتخابات من خلال الإدلاء بتصريحات كاذبة خلال الحملة الرئاسية لعام 2021 فيما يتعلق بمشروعات تطوير الأراضي.وإذا تم تمرير مشروع القانون في جلسة عامة وتم إصداره لاحقا، فسوف يتجنب "لي" العقوبة.