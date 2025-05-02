هيون ديه للسيارات تنشئ مصنعا في السعودية لإنتاج 50 ألف سيارة سنويا

Photo : YONHAP News

صرحت شركة هيون ديه الكورية للسيارات اليوم الخميس بأنها أقامت أمس حفلا لوضع حجر الأساس لمصنعها في السعودية لإنتاج السيارات، في مجمع الملك سلمان الصناعي.وسوف تكون شركة "هيون ديه السعودية لصناعة السيارات" شركة تصنيع مشتركة بين هيون ديه الكورية التي ستمتلك حصة 30% منها، وصندوق الثروة السيادية السعودية الذي سيمتلك حصة 70%.وسوف ينتج المصنع مركبات هجينة كهربائية ومركبات بمحركات الاحتراق الداخلي، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 50 ألف سيارة، وسوف يبدأ تشغيله في الربع الرابع من العام القادم 2026.وحضر الحفل وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي "بندر بن إبراهيم"، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية السعودي "يزيد الحميد"، والقائم بأعمال السفارة الكورية لدى السعودية "مون بيونغ جون"، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة هيون ديه لصناعة السيارات "جانغ جيه هون".وقال الحميد إن هذا المصنع سيمثل علامة فارقة في تطوير صناعة السيارات السعودية، وأضاف أن المشاركة السعودية المستمرة مع هيون ديه سوف تسهم في تسريع نمو منظومة التنقل فيها.