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الثقافية

اختيار سيول كأفضل وجهة ترفيهية في آسيا

Write: 2025-05-15 14:31:19Update: 2025-05-15 14:34:00

اختيار سيول كأفضل وجهة ترفيهية في آسيا

Photo : YONHAP News

قالت  مؤسسة  سيول  للسياحة  أمس  الأربعاء  إن  العاصمة  الكورية الجنوبية  احتلت  المركز الأول  في  فئة  "أفضل  وجهة  ترفيهية  في  آسيا"  في  حفل  توزيع  "جوائز  أسلوب  الحياة  الترفيهي لعام  2025".
وتقوم  جوائز  أسلوب  الحياة  الترفيهي، التي  تستضيفها  "غلوبال ترافلر"،  وهي  مؤسسة  إعلامية  أمريكية رائدة  في  مجال  السفر،  باختيار وتكريم  أفضل  الوجهات الترفيهية  سنويا،  منذ  عام  2013.
وقد  استعادت  مدينة  سيول  المركز الأول  هذا  العام  بعد  أن  كانت  في  المركز  الأول  في  عام  2023  وفي  المركز  الثاني بعد  العاصمة  التايوانية "تايبيه"  العام  الماضي.
وفي  هذا  العام، احتلت  تايبيه  المرتبة الثانية،  وطوكيو  اليابانية المرتبة  الثالثة،  وفوكيت التايلاندية  المرتبة  الرابعة، وسنغافوره  المرتبة  الخامسة.
وقالت  مؤسسة  سيول  إن  هذه  الجائزة  تُظهر  أن  العاصمة الكورية  تتمتع  بقدرات تنافسية  عالية  بين  المدن  الآسيوية من  حيث  محتويات الترفيه  المتنوعة،  مثل  محتوى  الموجة الكورية،  والتسوق  والمأكولات، وسياحة  تسلق  الجبال، والسياحة  الليلية،  والمهرجانات.
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