اختيار سيول كأفضل وجهة ترفيهية في آسيا

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قالت مؤسسة سيول للسياحة أمس الأربعاء إن العاصمة الكورية الجنوبية احتلت المركز الأول في فئة "أفضل وجهة ترفيهية في آسيا" في حفل توزيع "جوائز أسلوب الحياة الترفيهي لعام 2025".وتقوم جوائز أسلوب الحياة الترفيهي، التي تستضيفها "غلوبال ترافلر"، وهي مؤسسة إعلامية أمريكية رائدة في مجال السفر، باختيار وتكريم أفضل الوجهات الترفيهية سنويا، منذ عام 2013.وقد استعادت مدينة سيول المركز الأول هذا العام بعد أن كانت في المركز الأول في عام 2023 وفي المركز الثاني بعد العاصمة التايوانية "تايبيه" العام الماضي.وفي هذا العام، احتلت تايبيه المرتبة الثانية، وطوكيو اليابانية المرتبة الثالثة، وفوكيت التايلاندية المرتبة الرابعة، وسنغافوره المرتبة الخامسة.وقالت مؤسسة سيول إن هذه الجائزة تُظهر أن العاصمة الكورية تتمتع بقدرات تنافسية عالية بين المدن الآسيوية من حيث محتويات الترفيه المتنوعة، مثل محتوى الموجة الكورية، والتسوق والمأكولات، وسياحة تسلق الجبال، والسياحة الليلية، والمهرجانات.