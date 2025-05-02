رئيس مجموعة شين سيه كيه يلتقي بالرئيس الأمريكي ترامب للمرة الثانية

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تبين أن رئيس مجلس إدارة مجموعة "شين سيه كيه" الكورية "جونغ يونغ جين" قد التقى في قطر بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي يقوم حاليا بجولة في الشرق الأوسط.وحضر جونغ مأدبة عشاء رسمية أقامها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تكريما للرئيس ترامب الذي زار قطر أمس.وكان جونغ هو رجل الأعمال الآسيوي الوحيد الذي تمت دعوته إلى هذا الحدث، وقد التقى بالرئيس الأمريكي على مأدبة العشاء، حيث قدمه ترامب إلى أمير قطر باعتباره صديقا لابنه.وجاءت زيارة جونغ إلى قطر بناء على دعوة رسمية من أمير دولة قطر.وقالت بعض التقارير إن الجانب القطري دعا جونغ إلى مأدبة العشاء اعترافا بأنه صديق مقرب للابن الأكبر للرئيس ترامب، ويشكل قناة اتصال تربط آسيا بالبيت الأبيض الأمريكي.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها جونغ مع الرئيس الأمريكي ترامب، حيث التقى به عندما أقام لمدة 6 أيام في منتجع "مار إيه لاغو" في "بالم بيتش" بولاية فلوريدا الأمريكية بدعوة من ترامب الابن في شهر ديسمبر من العام الماضي.