استئناف جولات خاصة في المنطقة الحدودية لأول مرة منذ 18 شهرا

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من المقرر أن تستأنف وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية برنامج الجولات في المنطقة الحدودية "بان مون جوم" الذي كان قد تم تعليقه منذ عام ونصف بسبب التوتر المتزايد بين الكوريتين في أعقاب تعليق وإنهاء الاتفاقية العسكرية بينهما يوم 19 سبتمبر 2023.وقال مسؤول في وزارة التوحيد اليوم إن الحكومة تخطط لاستئناف البرنامج الذي كان قد تم تعليقه لأسباب تشمل السلامة الوطنية، كبرنامج "جولة خاصة"، بدءا من الغد الجمعة.يذكر أن عبارة "الجولة الخاصة" تشير إلى برنامج سياحي مدني تنظمه وزارة التوحيد وقد تم التخطيط له مسبقا من قبل الحكومة للمتدربين من دورة قيادة سياسات التوحيد التابعة للمعهد الوطني لتعليم التوحيد.وكان قد تم تعليق تلك الجولات بشكل كامل في شهر يوليو من عام 2023 بسبب هروب جندي أمريكي إلى كوريا الشمالية دون تصريح، ثم تم استئنافها جزئيا كجولة خاصة يوم 22 نوفمبر من ذلك العام.ولكن مع تصاعد التوتر بين الكوريتين، تم تعليقها مرة أخرى في الأول من ديسمبر من نفس العام.