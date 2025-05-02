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السياسية

استئناف جولات خاصة في المنطقة الحدودية لأول مرة منذ 18 شهرا

Write: 2025-05-15 14:32:20Update: 2025-05-15 14:35:43

استئناف جولات خاصة في المنطقة الحدودية لأول مرة منذ 18 شهرا

Photo : YONHAP News

من  المقرر أن  تستأنف  وزارة  التوحيد  في  كوريا  الجنوبية برنامج  الجولات  في  المنطقة  الحدودية "بان  مون  جوم" الذي  كان  قد  تم  تعليقه منذ  عام  ونصف  بسبب  التوتر المتزايد  بين  الكوريتين في  أعقاب  تعليق  وإنهاء  الاتفاقية العسكرية  بينهما  يوم  19  سبتمبر 2023.
وقال  مسؤول  في  وزارة  التوحيد  اليوم  إن  الحكومة تخطط  لاستئناف  البرنامج الذي  كان  قد  تم  تعليقه لأسباب  تشمل  السلامة الوطنية،  كبرنامج  "جولة خاصة"،  بدءا  من  الغد  الجمعة.
يذكر  أن  عبارة  "الجولة الخاصة"  تشير  إلى  برنامج  سياحي  مدني  تنظمه  وزارة  التوحيد وقد  تم  التخطيط له  مسبقا  من  قبل  الحكومة للمتدربين  من  دورة  قيادة  سياسات  التوحيد التابعة  للمعهد  الوطني لتعليم  التوحيد.
وكان  قد  تم  تعليق  تلك  الجولات بشكل  كامل  في  شهر  يوليو  من  عام  2023  بسبب  هروب  جندي  أمريكي  إلى  كوريا  الشمالية دون  تصريح،  ثم  تم  استئنافها جزئيا  كجولة  خاصة  يوم  22  نوفمبر  من  ذلك  العام.
ولكن  مع  تصاعد  التوتر بين  الكوريتين،  تم  تعليقها  مرة  أخرى  في  الأول  من  ديسمبر  من  نفس  العام.
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