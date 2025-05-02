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الاقتصادية

كوريا تستضيف اجتماعات وزراء التجارة لمنتدى آبيك لأول مرة منذ 20 عاما

Write: 2025-05-15 14:32:56Update: 2025-05-15 15:05:08

كوريا تستضيف اجتماعات وزراء التجارة لمنتدى آبيك لأول مرة منذ 20 عاما

Photo : YONHAP News

تولت  كوريا  الجنوبية رئاسة  اجتماعات  وزراء  التجارة  للدول  الأعضاء  في  منتدى  التعاون الاقتصادي  لآسيا  والمحيط الهادئ،  آبيك،  لأول  مرة  منذ  20  عاما.
وقالت  وزارة  التجارة والصناعة  والطاقة  الكورية إن  اجتماعات  وزراء  التجارة  لمنتدى آبيك  لعام  2025  يعقد  حاليا  لمدة  يومين، ابتداء  من  اليوم، في  مركز  جيجو  الدولي  للمؤتمرات، بحضور  وزراء  التجارة من  21  دولة  في  منطقة  آسيا  والمحيط الهادئ،  بما  في  ذلك  الولايات المتحدة  والصين  واليابان وأستراليا،  فضلا  عن  شخصيات  من  المنظمات  الدولية، بمن  في  ذلك  المدير  العام  لمنظمة  التجارة العالمية،  ونائب  المدير العام  لمنظمة  التعاون الاقتصادي  والتنمية.
يذكر  أن  كوريا  الجنوبية  هي  عضو  مؤسس  في  منتدى  آبيك،  وبعد  استضافتها  لقمة  المنتدى  لعام  2005  في  بوسان،  ستترأس المنتدى  مرة  أخرى  هذا  العام، بعد  مرور  عشرين  عاما.
وعلى  هامش  الاجتماعات سيناقش  وزير  التجارة والصناعة  والطاقة  "آن دوك  غُن"  قضايا  التعريفات  الجمركية مع  الممثل  التجاري الأمريكي  "جيميسون  غرير"، غدا  الجمعة.
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