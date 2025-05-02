كوريا تستضيف اجتماعات وزراء التجارة لمنتدى آبيك لأول مرة منذ 20 عاما

Photo : YONHAP News

تولت كوريا الجنوبية رئاسة اجتماعات وزراء التجارة للدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، لأول مرة منذ 20 عاما.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية إن اجتماعات وزراء التجارة لمنتدى آبيك لعام 2025 يعقد حاليا لمدة يومين، ابتداء من اليوم، في مركز جيجو الدولي للمؤتمرات، بحضور وزراء التجارة من 21 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين واليابان وأستراليا، فضلا عن شخصيات من المنظمات الدولية، بمن في ذلك المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، ونائب المدير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.يذكر أن كوريا الجنوبية هي عضو مؤسس في منتدى آبيك، وبعد استضافتها لقمة المنتدى لعام 2005 في بوسان، ستترأس المنتدى مرة أخرى هذا العام، بعد مرور عشرين عاما.وعلى هامش الاجتماعات سيناقش وزير التجارة والصناعة والطاقة "آن دوك غُن" قضايا التعريفات الجمركية مع الممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير"، غدا الجمعة.