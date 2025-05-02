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الاقتصادية

ارتفاع العجز الوطني الكوري إلى 61 تريليون وون في الربع الأول من هذا العام

Write: 2025-05-15 14:33:39Update: 2025-05-15 14:48:18

ارتفاع العجز الوطني الكوري إلى 61 تريليون وون في الربع الأول من هذا العام

Photo : YONHAP News

تجاوز  حجم  العجز  الوطني  في  كوريا  الجنوبية خلال الربع  الأول  من  هذا  العام  61  تريليون وون. 
وقال  تقرير  صادر  عن  وزارة  المالية  بعنوان "الاتجاهات  المالية  الشهرية في  مايو"  إنه  تم  تحصيل  حوالي  159  تريليون  وون  من  الضرائب الوطنية  خلال  الأشهر الثلاثة  الأولى  من  هذا  العام، بينما  تم  إنفاق  حوالي  210  تريليونات  وون،  وأوضحت  الحكومة أن  ذلك  جاء  نتيجة  لتنفيذ الميزانية  في  أسرع  وقت  ممكن.  وأشار  التقرير إلى  أنه  في  شهر  مارس  الماضي  بلغت  قيمة  الإيرادات الضريبية  الوطنية  93  تريليونا  و300  مليار  وون،  بزيادة  قدرها  8  تريليونات و400  مليار  وون  بالمقارنة  مع  العام  الماضي. وبحسب  الفئة،  ارتفعت ضريبة  الشركات  بمقدار 6  تريليونات  و500  مليار  وون،  وضريبة  الدخل  بمقدار  تريليونين و800  مليار  وون،  بينما  انخفضت ضريبة  القيمة  المضافة بمقدار  تريليون  و500  مليار  وون.
وارتفعت  الإيرادات  غير  الضريبية  بمقدار 3  تريليونات  و900  مليار  وون  إلى  11  تريليونا  و300  مليار  وون.  وبلغ  إجمالي النفقات  الوطنية  210  تريليون  وون،  بانخفاض  قدره  تريليونين  و200  مليار  وون  مقارنة  بنفس  الفترة  من  العام  الماضي. 
وسجل  ميزان  الإدارة المالية،  الذي  يظهر  الحالة  الفعلية لسبل  العيش  في  كوريا،  عجزا  قدره  61  تريليونا  و300  مليار  وون،  وهو  ما  يمثل  ثاني  أعلى  معدل  مسجل  بعد  العام  الماضي على  معيار  نهاية  شهر  مارس.
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