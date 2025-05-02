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الاقتصادية

وزير التجارة الكوري يعقد محادثات مع نظيره الأمريكي على هامش منتدى آبيك

Write: 2025-05-16 09:28:12Update: 2025-05-16 13:39:23

وزير التجارة الكوري يعقد محادثات مع نظيره الأمريكي على هامش منتدى آبيك

Photo : YONHAP News

التقى وزير التجارة "جونغ إن كيو" مع الممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير" أمس الخميس لمناقشة الرسوم الجمركية وغيرها من القضايا التجارية.
وعقد الجانبان الاجتماع على هامش اجتماعات وزراء التجارة لدول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، التي انطلقت أمس الخميس في جزيرة "جيجو" وتستمر لمدة يومين.
وناقش الجانبان في الاجتماع الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على كوريا الجنوبية، وسبل تعزيز التعاون التجاري الثنائي.
وقالت وزارة التجارة إن "جونغ" استفسر عن مفاوضات الرسوم الجمركية الأمريكية مع الدول الكبرى الأخرى، وناقش القضايا التجارية العالقة بين سيول وواشنطن.
وقد أجرى رئيس مكتب السياسات التجارية بالوزارة ومسؤولو مكتب الممثل التجاري الأمريكي مناقشات على مستوى العمل يوم الأربعاء. ومن المقرر أن يعقد "غرير" اجتماعا منفصلا مع وزير التجارة والصناعة والطاقة "آن دوك غون" اليوم الجمعة.
ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يلتقي "غرير" اليوم الجمعة بالرئيسيْن التنفيذيين لشركتي "هيون ديه" للصناعات الثقيلة و"هان هوا أوشن"، وهما الشركتان الرائدتان لبناء السفن في كوريا الجنوبية.

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