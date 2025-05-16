استطلاع للرأي يظهر تقدم لي جيه ميونغ بنسبة تأييد 46%

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في أول استطلاع للرأي أجرته شبكة "كي بي إس" بعد الانتهاء من تسجيل المرشحين الرئاسيين رسميا، احتل "لي جيه ميونغ"، مرشح الحزب الديمقراطي، الصدارة بنسبة تأييد بلغت 46%.ووفقا للاستطلاع الذي شمل ألفا من المواطنين البالغين من جميع أنحاء البلاد وأجرته شركة "هان كوك" للأبحاث في الفترة من الثلاثاء إلى الخميس بتكليف من "كي بي إس"، اختار 46% من المستجيبين "لي" عندما سئلوا لمن سيصوتون إذا أجريت الانتخابات غدا.وجاء "كيم مون سو"، مرشح حزب قوة الشعب، في المركز الثاني بنسبة 31%، وتلاه "لي جون صوك" مرشح حزب الإصلاح الجديد الصغير، بنسبة 8%.كما أعرب 53% من المشاركين في الاستطلاع عن تفضيلهم لمرشح من كتلة المعارضة للفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة، بينما فضل 36.2% منهم مرشحا من المعسكر الحاكم.وردا على سؤال حول أهم العوامل في التصويت، أشار 39% إلى كفاءة المرشح وخبرته، ويلي ذلك الأيديولوجيا والتعهدات الانتخابية والأخلاق.وقال 6% فقط إنهم يأخذون بعين الاعتبار الانتماء الحزبي للمرشح.وبلغت نسبة الثقة في الاستطلاع 95%، مع هامش خطأ بلغ زائد أو ناقص 3.1 نقطة مئوية.