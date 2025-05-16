الحكومة الكورية توسع نوعية وظائف الأجانب في صناعات الخدمات

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قررت حكومة كوريا الجنوبية توسيع نوعية الوظائف والمهام المتاحة للأجانب بموجب تأشيرة العمل غير المهنية "إي-9"، بما في ذلك الوظائف في قطاع توصيل الطرود والمطاعم والفنادق وغيرها من الصناعات الخدمية.وتم اتخاذ هذا القرار الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل، أمس الخميس، خلال جلسة للجنة سياسات العاملين الأجانب التابعة لمكتب رئيس الوزراء.وكانت الحكومة الكورية قد طرحت تأشيرة "إي-9" للتوظيف في قطاع توصيل الطرود في سبتمبر 2023، ووسعتها لتشمل صناعات أخرى في أبريل الماضي، استجابة لنقص العمالة لدى الشركات الصغيرة في قطاع الخدمات.وبموجب الإجراءات الأخيرة، سيُسمح للعمال الأجانب في قطاع المطاعم بخدمة طاولات الطعام، بعد أن كان لا يُسمح لهم سابقا إلا بدعم العاملين في المطبخ.وفي قطاع توصيل الطرود، سيتمكن العمال الأجانب من العمل في فرز السلع، بعد أن كان عملهم يقتصر على تحميل وتفريغ الطرود.