مدينة سيول تطلق برنامجا لدعم تكاليف السكن للأسر الشابة

بدأت حكومة مدينة سيول في تقديم ما يصل إلى 7.2 مليون وون، أي حوالي 5 آلاف دولار أمريكي، لتغطية تكاليف السكن لمدة عامين للأزواج الذين لا يملكون منازل خاصة والذين لديهم مولود منذ 1 يناير من هذا العام.وأعلنت حكومة العاصمة سيول أمس الخميس أنها أطلقت هذا المشروع لتخفيف أعباء التكاليف التي تواجه المتزوجين حديثا الذين لديهم أطفال صغار.ووفقا لحكومة مدينة سيول، فإن 63% من الذين غادروا سيول إلى المناطق المحيطة بها العام الماضي أشاروا إلى السكن كسبب للانتقال.ويهدف المشروع إلى تشجيع غير المالكين لمنازل على الاستمرار في الإقامة في سيول حتى بعد إنجاب أطفال، من خلال تقديم ما يصل إلى 300 ألف وون شهريا للمساعدة في تغطية تكلفة السكن، حيث يقدر الفرق في الإيجار بين العاصمة والمنطقة المحيطة بسيول بحوالي 300 ألف وون.ويمكن لمن يولد لهم أطفال آخرون في أثناء تلقيهم دعم السكن تمديد البرنامج والحصول عليه لمدة تصل إلى 4 سنوات.