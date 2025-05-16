انخفاض أسعار الواردات في كوريا للشهر الثالث على التوالي في أبريل

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انخفضت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في شهر أبريل الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل مؤشر أسعار الواردات 140.32 نقطة في أبريل، بانخفاض نسبته 1.9% مقارنة بالشهر الأسبق.ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.4% في مارس، وبنسبة 1% في فبراير.وأرجع البنك المركزي هذا الانخفاض الأخير إلى التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية، حيث انخفض سعر خام دبي، وهو الخام القياسي لكوريا الجنوبية، بنسبة 6.6% على أساس شهري في أبريل.ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر أسعار الصادرات بنسبة 1.2% على أساس شهري إلى 133.43 نقطة في أبريل، مع ارتفاع قيمة الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.9% على أساس شهري مقابل الدولار الأمريكي خلال نفس الفترة.