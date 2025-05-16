الولايات المتحدة تمدد حظر السفر إلى كوريا الشمالية لمدة عام آخر

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قررت الإدارة الأمريكية تمديد حظر السفر إلى كوريا الشمالية لمدة عام آخر.ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية إشعارا في السجل الفيدرالي أول من أمس الأربعاء قالت فيه إن الحظر المفروض على استخدام جوازات السفر الأمريكية للسفر إلى كوريا الشمالية سيظل ساريا حتى 31 أغسطس 2026، حيث من المقرر أن ينتهي الحظر الحالي يوم 31 أغسطس.وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال هناك "خطر كبير" من الاعتقال والاحتجاز طويل الأمد للمواطنين الأمريكيين المسافرين إلى كوريا الشمالية.وقد تم فرض الحظر لأول مرة في سبتمبر 2017، وتم تجديده كل عام منذ ذلك الحين.وبموجب الحظر، ستظل جميع جوازات السفر الأمريكية غير صالحة للسفر إلى كوريا الشمالية أو داخلها أو عبرها، ما لم تصدر موافقة خاصة على مثل هذا السفر.وجاء الحظر ردا على وفاة الطالب الجامعي الأمريكي "أوتو وارمبير"، الذي مات بعد أيام من عودته إلى بلاده من كوريا الشمالية وهو في حالة غيبوبة.وكان "وارمبير" قد سُجن في كوريا الشمالية لمدة 17 شهرا بعد اتهامه بسرقة ملصق دعائي.