قائد عسكري أمريكي يؤكد على ضرورة الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية

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أكد قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية على ضرورة استمرار وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية لمواجهة التهديدات من قبل الصين وروسيا.وأدلى الجنرال "زيفيير برونسون" بهذه التصريحات خلال ندوة ومعرض القوات البرية في منطقة المحيط الهادئ لعام 2025، والتي أقيمت في جزيرة هاواي الأمريكية أمس الخميس بتنظيم من رابطة الجيش الأمريكي.وقال الجنرال "برونسون" إن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية تعلب دورا رئيسيا في التغلب على ما وصفه بـ"استبداد المسافة" الذي يعقد العمليات العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الشاسعة.وأكد "برونسون" على الأهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافي لكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن كوريا الجوبية تعد أقرب حليف للولايات المتحدة، وأنها تشبه حاملة طائرات ثابتة تطفو بين اليابان والصين.وتابع قائلا إن وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية يغير حسابات قيادات كل من كوريا الشمالية وروسيا والصين، ويفرض تكاليف عليها، كما يوفر خيارات للمسؤولين والقادة الأمريكيين في حالة نشوب أي صراع.وأضاف الجنرال الأمريكي "برونسون" أن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية لا تركز فقط على هزيمة كوريا الشمالية، بل إنها باعتبارها جزءا صغيرا من استراتيجية أوسع في منطقة المحيطين الهندئ والهادئ تركز أيضا على العمليات والأنشطة والاستثمارات في المنطقة.