انعقاد أول مناظرة تلفزيونية للانتخابات الرئاسية القادمة بعد غد الأحد

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من المقرر أن تُعقد أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الحادية والعشرين بعد غد الأحد.وأعلنت لجنة المناظرات الانتخابية المركزية اليوم الجمعة أن المناظرة الأولى بين المرشحين ستعقد من الساعة الثامنة وحتى العاشرة من مساء يوم الأحد في استوديو قناة "إس بي إس" في منطقة "سانغ آم" في سيول.وسوف يحضر هذه المناظرة التلفزيونية كل من مرشح الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، ومرشح حزب قوة الشعب الحاكم "كيم مون سو"، ومرشح حزب الإصلاح الجديد "لي جون صوك"، ومرشح حزب العمال الديموقراطي "كوان يونغ كوك".وأوضحت لجنة المناظرات الانتخابية المركزية أنه تم اختيار المرشحين للمشاركة في المناظرة الأولى وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات العامة، وذلك بناء على عدد المقاعد في البرلمان، ومعدلات التأييد في استطلاعات الرأي.وسوف تتم في المناظرة الأولى مناقشة القضايا الاقتصادية المتعلقة بسبل التغلب على انخفاض النمو الاقتصادي، وكيفية تنشيط الاقتصاد المعيشي.وسوف يتم تنظيم الجولة الثانية من المناظرات التلفزيونية يوم الثالث والعشرين من مايو الجاري في مقر هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس"، حيث تجري مناقشة القضايا الاجتماعية، والجولة الثالثة يوم السابع والعشرين من مايو في "إم بي سي"، حيث يناقش المرشحون الأربعة القضايا السياسية.