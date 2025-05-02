كوريا تسعى للمشاركة في إعادة إعمار سوريا بالتوازي مع رفع العقوبات الدولية

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قالت وزارة الخارجية في سيول إن حكومة كوريا الجنوبية تسعى للمشاركة النشطة في عملية إعادة إعمار سوريا بالتوازي مع رفع العقوبات الدولية المفروضة عن دمشق، مشيرة إلى أنها ستدعم أيضا مشاركة الشركات الكورية في الجهود الدولية الرامية إلى إعادة إعمار سوريا.وصرح "لي جيه وانغ" المتحدث باسم وزارة الخارجية في موجز صحفي أمس الخميس تعليقا على إعلان الحكومة الأمريكية عن نيتها لرفع العقوبات عن سوريا.وقال إن الحكومة الكورية تأمل في أن يكون هذا الإعلان نقطة تحول مهمة في جهود المجتمع الدولي لاستقرار سوريا وتنميتها الاقتصادية.وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي خلال كلمة ألقاها في الرياض، عن قراره رفع العقوبات عن سوريا، حيث قال إنه سيصدر أوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لها للنمو.وقد أقامت كوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية مع سوريا في شهر أبريل الماضي، بعد أن كانت سوريا الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية.وقد حافظت سوريا، في ظل حكم عائلة الأسد، على علاقات قوية مع كوريا الشمالية، وهو ما أثر سلبا في إمكانية إقامة علاقات مع كوريا الجنوبية.ولم يتضح بعد متى سيتم رفع العقوبات عن سوريا، نظرا لأن "ترامب" لم يبلغ الجهات المعنية بشكل مسبق برفع العقوبات، كما أن عملية رفع العقوبات تتطلب وقتا وإجراءات معينة.