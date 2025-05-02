مرشحو الانتخابات الرئاسية يواصلون حملاتهم الانتخابية

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يعزز مرشحو الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية من المعسكرين الحاكم والمعارض حملاتهم الانتخابية للفوز بالمزيد من أصوات الناخبين في المناطق الرئيسية.وقام "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي اليوم الجمعة بزيارات لمناطق متفرقة في مقاطعة شمال تشولا بجنوب شرق البلاد، فيما قام "كيم مون سو" مرشح حزب قوة الشعب الحاكم ، و"لي جون صوك" مرشح حزب الإصلاح الجديد المعارض، بزيارات لمناطق في مقاطعة جنوب وشمال تشونغ تشنغ في وسط البلاد.وفي كلمة ألقاها في حملته الانتخابية في مدينة إيك سان بمقاطعة شمال تشولا اليوم، قال المرشح "لي جيه ميونغ" إن روح حركة دونغ هاك للفلاحين قمعت محاولة الرئيس السابق "يون صوك يول" للانقلاب من خلال الأحكام العرفية، داعيا إلى التغلب على الأوقات الصعبة وخلق عالم عادل معا.كما زار "لي" في وقت لاحق من اليوم مدن كون سان، وجون جو، وجونغ أوب، بمقاطعة شمال تشولا ضمن حملته الانتخابية.ومن جهته، قام "كيم مون سو" مرشح حزب قوة الشعب الحاكم بزيارة لمدينتي بان كيو وسو وان حيث تعهد بتوسيع شبكة قطارات "جي تي إكس" لتغطي جميع أنحاء البلاد، واستكمال شبكة الطرق السربعة الدائرية الست في مناطق العاصمة الكبرى، وتطبيق نظام بطاقة نقل عام موحدة على مستوى البلاد بتكلفة شهرية تبلغ 60 ألف وون.وفي وقت لاحق من اليوم، مارس "كيم" حملاته الانتخابية في مدينتي تشون آن وسيجونغ بمقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، ومدينتي تشونغ جو وديجون بمقاطعة شمال تشونغ تشنغ.أما مرشح حزب الإصلاح الجديد المعارض "لي جون صوك" فقام بزيارة لجامعة وسوق شعبية في مدينة تشون آن بمقاطعة جنوب تشونغ تشنغ ضمن حملته الانتخابية.