وزراء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ يتبنون بالإجماع بيانا مشتركا وسط التوترات التجارية العالمية

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تبنى وزراء التجارة من الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) بالإجماع بيانا مشتركا، وسط سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة "ترامب" والنزاع الصيني الأمريكي الذي طال أمده.وفي ختام اجتماع وزاري استمر يومين في جزيرة "جيجو" الواقعة في أقصى جنوب كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، اتفق الوزراء على أن كل الدول مرتبط بعضها ببعض من خلال النظام التجاري متعدد الأطراف. وأكدوا كذلك على أهمية منظمة التجارة العالمية.ووفقا لوزارة التجارة في سيول، حيث ترأست كوريا الجنوبية الاجتماع، توصل الوزراء من 21 دولة من دول "أبيك" إلى اتفاق على البيان المشترك، بعد تضييق الخلافات التي كانت سائدة خلال المراحل الأولى من المفاوضات على مستوى العمل.واتفق أعضاء "أبيك" على أهمية منظمة التجارة العالمية في توفير أساس قانوني للنظام التجاري العالمي، وأكدوا من جديد عزمهم على إنشاء بيئة استثمارية شفافة ويمكن التنبؤ بها وملائمة للأعمال التجارية.كما أجمعوا أيضا على ضرورة إجراء إصلاح هادف وأساسي وشامل على الوظيفة العامة لمنظمة التجارة العالمية.وأعربت الدول الأعضاء عن اهتمامها ودعمها لـ "مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل التجارة" التي طرحتها كوريا الجنوبية، والتي تشمل توسيع نطاق تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة الجمارك والتجارة.