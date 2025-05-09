سيول وواشنطن تناقشان الرسوم الجمركية في واشنطن الأسبوع المقبل

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عقد اجتماع وزاري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمناقشة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بعد مرور عشرين يوما.وبمناسبة اجتماع وزراء تجارة "أبيك"، الذي عُقد في "جيجو"، التقى وزير الصناعة "آن دوك غون" بالممثل التجاري الأمريكي "جاميسون غرير" بعد ظهر اليوم.واتفق المسؤولان على إجراء محادثات كاملة الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة، مع التركيز على 6 مجالات، بما في ذلك التجارة المتوازنة والتدابير غير الجمركية.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، التقى وزير التجارة والصناعة والطاقة "آن دوك غون" والممثل التجاري الأمريكي "جاميسون غرير" في وقت لاحق من اليوم.وقال الوزير "آن" في مؤتمر صحفي بعد المحادثات: "اجتمعنا في مركز "جيجو" الدولي للمؤتمرات وأجرينا مناقشات حول القضايا التجارية العالقة، مثل الرسوم الجمركية".وقال "آن" إنه سيجتمع مع "غرير" في جولة ثانية من المشاورات الفنية الأسبوع المقبل.وأوضح الوزير أن وفدا من الصناعات والوزارات المعنية سيزور الولايات المتحدة لمناقشة التجارة المتوازنة والتدابير غير الجمركية والأمن الاقتصادي والتجارة الرقمية والمنشأ والاعتبارات التجارية وغيرها.