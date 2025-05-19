إقامة حفل تأبين بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين على انتفاضة كوانغ جو

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أُقيم حفل تأبين بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين على انتفاضة 18 مايو المطالبة بالديمقراطية في مدينة كوانغ جو التي تقغ في جنوب غرب كوريا، أول من أمس السبت.ونظمت تلك الفعالية جمعية عائلات ضحايا الانتفاضة، وأُقيمت في مقبرة 18 مايو الوطنية، بحضور حوالي 500 شخص، من بينهم "كانغ كي جونغ" عمدة مدينة كوانغ جو، و"ميونغ تشانغ هوان" نائب حاكم مقاطعة جنوب جولا.وفي خطابٍ تذكاري، أكد العمدة كانغ أن كوريا تسير على طريق حكومة ديمقراطية جديدة، وتعهد ببذل قصارى جهده لإدراج روح انتفاضة كوانغ جو في الدستور.ومن جانبه، قال "يانغ جيه هيوك" رئيس جمعية عائلات ضحايا الانتفاضة، إن العائلات، جنبا إلى جنب مع الجمهور، سوف يواصلون العمل من أجل بناء دولة تُحترم فيها الحقيقة ولا تُهان فيها الديمقراطية أبدا.