انخفاض أسعار البنزين والديزل في كوريا

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انخفضت أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود الكورية خلال الأسبوع الماضي.ووفقا لمنصة معلومات الأسعار "أوبينت" التابعة لمؤسسة النفط الوطنية الكورية يوم السبت، انخفض متوسط سعر البنزين في الأسبوع الثاني من مايو بمقدار 2.4 وون مقارنة بما كانت عليه في الأسبوع الأسبق، ليصل إلى ألف و637.4 وون للتر الواحد.كما انخفضت أسعار الديزل بمقدار 3.3 وون لتصل إلى ألف و503.3 وون للتر.وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط العالمية الأسبوع الماضي مع تراجع المخاوف بشأن الطلب العالمي عقب بوادر انحسار حدة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.وعادة ما يستغرق ظهور التغيرات في أسعار النفط العالمية في محطات الوقود المحلية ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.وصرح مسؤول في جمعية البترول الكورية بأنه من المتوقع أن تستقر أسعار الوقود المحلية خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى استمرار انخفاض أسعار المنتجات المكررة، وانخفاض سعر الصرف.