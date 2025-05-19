الاقتصادية ارتفاع الدَيْن يؤدي إلى تغيير تصنيف موديز الائتماني للولايات المتحدة

خفّضت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين، التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من "ايه ايه ايه" إلى "ايه ايه 1"، منهية بذلك آخر تصنيف مثالي لها.

وفي أحدث تقرير أصدرته المؤسسة يوم الجمعة، قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية إن هذا التخفيض يعكس الزيادة الكبيرة في نسب ديون الحكومة الأمريكية وسداد فوائدها خلال العقد الماضي.

وكانت موديز الوكالة الوحيدة من بين وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الكبرى التي حافظت على تصنيف ائتماني من الدرجة الأولى للولايات المتحدة حتى الآن.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أغسطس 2023، بينما اتخذت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني خطوة مماثلة في عام 2011.

وبعد هذا التخفيض، من المتوقع أن تُعطي الحكومة الأمريكية أولوية لتخفيض الدَيْن العام في عملياتها المالية، ومن المرجح أن يكون لهذه الخطوة آثار كبيرة على كل من الإنفاق الفيدرالي والسياسات التجارية.





