الرئيس السابق يون يغادر حزب قوة الشعب

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أعلن الرئيس الكوري السابق "يون صوك يول" عن قراره بمغادرة حزب قوة الشعب.وفي رسالة نُشرت على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت، قال يون إنه سيخدم كوريا من خارج الحزب، مؤكدا التزامه بالدفاع عن الحرية والسيادة الوطنية. كما دعا أنصاره إلى الاحتشاد خلف مرشح الحزب للرئاسة "كيم مون سو"، وأوضح أن قراره بالانسحاب من الحزب يهدف إلى ضمان الفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو وحماية الديمقراطية الليبرالية. وأضاف أنه على الرغم من أنه قد لا يكون جزءا من الحزب بعد الآن، إلا أنه سيواصل العمل بمسؤولية كبيرة للدفاع عن الحرية والسيادة الوطنية.وجاء ذلك بعد أن دعا رئيس لجنة الطوارئ المعين حديثا في حزب قوة الشعب "كيم يونغ تيه"، الرئيس السابق يون علنا في وقت سابق إلى الاستقالة الطوعية، بينما كان المرشح الرئاسي "كيم مون سو" قد أكد سابقا أن مثل هذا القرار يعود للرئيس السابق يون نفسه.وردا على قرار يون، قال حزب قوة الشعب إنه يُمثل نقطة تحول حاسمة ستؤدي إلى المزيد من الوحدة والإصلاح داخل الحزب، وهما أمران أساسيان للفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة. وفي المقابل، أدان الحزب الديمقراطي المعارض هذه الخطوة، واصفا إياها بأنها خدعة سياسية مُدبّرة تهدف إلى افتعال انفصال زائف بين "زعيم الانقلاب" والمرشح الرئاسي اليميني المتطرف"، وأضاف الحزب أنه هذه التدبيرات لن تخدع المواطنين.