إخماد 80% من حريق مصنع كومهو للإطارات

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تمكن رجال الإطفاء من إخماد حوالي 80% من حريق مصنع كومهو للإطارات في مدينة كوانغ جو في جنوب غرب كوريا، والذي كان قد اندلع يوم السبت، وتسعى السلطات إلى إخماده بالكامل حتى صباح اليوم الاثنين.وصرح "كيم كوان هو" رئيس وكالة الإطفاء في منطقة "كوانغ سان" بمدينة كوانغ جو، بأنه تم احتواء حوالي 80% من الحريق، مع استمرار الجهود لإخماد النيران باستخدام أغطية كبيرة ومركبات كيميائية عالية الأداء.ورغم التوقعات السابقة بتخفيض مستوى التعبئة العامة لهيئة الإطفاء الوطنية، أرجأت السلطات القرار، مشيرة إلى استمرار الدخان الكثيف وعزمها على نشر أقصى قدر من المعدات والأفراد لإخماد الحريق المتبقي بسرعة.وتشتبه السلطات في أن الحريق اندلع في حوالي الساعة 7:11 من صباح يوم السبت عندما لامس شرر من جهاز صناعي يُستخدم لتسخين المطاط، مواد قابلة للاشتعال.وقد أصيب عامل مصنع واثنان من رجال الإطفاء، بينما تم إجلاء 176 من سكان المجمعات السكنية المجاورة إلى منشأة جامعية.