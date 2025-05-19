إس كي تُشكل لجنة خبراء لاستعادة ثقة المستخدمين بعد اختراق البيانات

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أطلقت شركة إس كي للاتصالات لجنة مكونة من خمسة خبراء خارجيين في إطار جهودها لاستعادة ثقة المشتركين، في أعقاب حادث اختراق البيانات الذي وقع الشهر الماضي نتيجة لعملية قرصنة إلكترونية.وأوضحت الشركة أمس الأحد أن اللجنة عقدت اجتماعها الافتتاحي يوم السبت برئاسة الرئيس السابق لمركز الإنتاجية الكوري "آن وان جي"، حيث اتفق الأعضاء على إنشاء قناة لتعزيز الثقة والتفاهم الاجتماعي بشأن حادث تسرب البيانات.وسوف تقدم اللجنة، التي ستجتمع كل أسبوعين، مشورة لشركة إس كي للاتصالات بشأن التدابير العاجلة، وتوصي بخطة طريق متوسطة إلى طويلة الأجل لاستعادة ثقة الجمهور.ومع ذلك، من غير المتوقع أن تتولى اللجنة معالجة القضايا المتعلقة بالرسوم المفروضة على المشتركين الذين ألغوا عقودهم بسبب الاختراق بشكل مباشر، حيث تركز إس كي بدلا من ذلك على نقل مخاوف المستخدمين.وفي غضون ذلك، تخطط إس كي للبدء في شرح خدمات حماية بطاقات الهاتف للمشتركين كبار السن والمقيمين في المناطق النائية اليوم الاثنين، إلى جانب تقديم دعم استبدال بطاقات الهاتف.