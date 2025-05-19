ترامب يناقش وقف إطلاق النار في أوكرانيا مع بوتين وزيلينسكي اليوم الاثنين

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أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن خطط لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، إلى جانب بحث القضايا التجارية، في مباحثات هاتفية سوف يجريها مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" اليوم الاثنين. وقال ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت إنه ينوي التحدث مع بوتين صباح الاثنين بشأن وقف "حمام الدم" الذي يودي بحياة أكثر من خمسة آلاف جندي روسي وأوكراني أسبوعيا، بالإضافة إلى مناقشة المسائل التجارية. كما كشف ترامب عن خطط لإجراء مكالمة منفصلة مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" وقادة حلف شمال الأطلنطي، ناتو، مؤكدا أن وقف إطلاق النار سيحدث وأن "الحرب التي ما كان ينبغي أن تحدث" سوف تنتهي.وأكد المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف"، لوكالة أنباء روسية رسمية، الاستعدادات للمكالمة بين ترامب وبوتين، والتي ستأتي بعد رفض بوتين لاتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحه ترامب في مارس.وفي غضون ذلك، اختتمت روسيا وأوكرانيا مؤخرا مفاوضات رفيعة المستوى في إسطنبول وهي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب قبل ثلاثة أعوام دون إحراز تقدم يُذكر. ومع طرح ترامب لقضايا التجارة كوسيلة ضغط محتملة في محادثات وقف إطلاق النار، تتزايد التكهنات بأنه سيحث بوتين على الدخول في مناقشات مباشرة مع زيلينسكي.