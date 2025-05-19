توقعات بسماء غائمة في جميع أنحاء كوريا اليوم الاثنين وأمطار غزيرة بعد الظهر

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من المتوقع أن تكون السماء غائمة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، وأن تهطل أمطار غزيرة على المنطقة الوسطى بدءا من فترة ما بعد الظهر.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، من المتوقع هطول ما يصل إلى 20 ملليمترا من الأمطار في شرق مقاطعة كيونغ كي ومقاطعة كانغ وان حتى الغد الثلاثاء.ومن المتوقع أن تتلقى الأجزاء الشمالية من مقاطعة شمال تشونغ تشُنغ أمطارا بمعدلات تصل إلى عشرة ملليمترات، بينما قد تشهد سيول وإنتشون وغرب مقاطعة كيونغ كي حوالي 5 ملليمترات، وأن تتلقى مناطق أخرى أقل من خمسة ملليمترات.وسوف تتراوح درجات الحرارة صباح اليوم الاثنين بين 8 و15 درجة مئوية، مع ارتفاعها خلال النهار إلى ما بين 19 و28 درجة.وقد يصل الفرق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل إلى 15 درجة.