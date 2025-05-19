كيم مون سو يقترح تعديلا دستوريا لتقصير مدة ولاية الرئيس القادم إلى 3 أعوام

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اقترح "كيم مون سو" المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب إجراء تعديل دستوري يهدف إلى تقصير مدة ولاية الرئيس القادم، بحيث تتزامن الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات العامة.وقدّم كيم هذا الاقتراح أمس الأحد بعد وقت قصير من دعوة "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة إلى إجراء تعديل دستوري يسمح برئاسة مدتها 4 أعوام، ودورتين، ونظام جولتين للانتخابات الرئاسية من خلال استفتاء.وأوضح كيم أن كوريا الجنوبية تعتمد نظاما رئاسيا واحدا لمدة 5أعوام، وهو نظام غالبا ما يكون غير متزامن مع دورة الانتخابات العامة والمحلية التي تستمر 4 أعوام، وأنه لمواءمة دورة الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات العامة في أبريل 2028، ينبغي تقصير مدة ولاية الرئيس المنتخب في الانتخابات القادمة إلى 3 أعوام.كما رحب كيم باقتراح لي، لكنه أضاف أنه ينبغي على لي توضيح ما إذا كان سيترك أي مجال لرئاسته طويلة الأمد. وبالإضافة إلى ذلك، قال كيم إنه يقترح إلغاء الحصانة التي يتمتع بها الرئيس حاليا من إجراءات المحاكمة الجنائية، في إشارة واضحة إلى القضايا الجنائية التي يواجهها لي.