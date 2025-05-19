مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة يواصل تقدمه في استطلاعات الرأي

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أظهر استطلاع رأي جديد أن "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية القادمة، يحافظ على تقدمه القوي بين المرشحين الرئاسيين الآخرين، بنسبة تأييد تزيد عن 50%.وفي استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على ألف و509 من المواطنين الكوريين البالغين على مستوى البلاد في الفترة من الأربعاء إلى الجمعة، اختار 50.2% من المشاركين "لي" كمرشح مفضل، بانخفاض 1.9% مقارنة بالاستطلاع السابق.وجاء "كيم مون سو" مرشح حزب قوة الشعب في المركز الثاني بنسبة 35.6%، بينما حلّ "لي جون صوك" مرشح حزب الإصلاح الجديد، في المركز الثالث بنسبة 8.7%.وأكد أكثر من 80% من المشاركين أنهم سيواصلون دعم مرشحهم المفضل حتى الانتخابات. وبالإضافة إلى ذلك، أعرب 55.6% من المشاركين عن تفضيلهم لمرشحي الحزب الديمقراطي وكتلة المعارضة السابقة للفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة، بينما فضّل 39.5% مرشحا من حزب قوة الشعب.ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع 95%، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.