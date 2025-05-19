واشنطن تحذر من عودة الرسوم الجمركية للسابق إذا لم يكن التفاوض بحسن نية

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حذّر وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" من أن الدول المتفاوضة مع بلاده قد تواجه العودة إلى الرسوم الجمركية المتبادلة بالمستويات التي تم الإعلان عنها في 2 أبريل، إذا لم تتفاوض مع الولايات المتحدة "بحسن نية".ووجّه بيسنت هذا التحذير أمس الأحد في برنامج إخباري ردا على سؤال حول تصريح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأخير بأن الدول المتفاوضة مع الولايات المتحدة يجب أن تتوقع رسائل من "بيسنت" بشأن معدلات الرسوم الجمركية الخاصة بها. وقال "بيسنت" إن هذا يعني أنه إذا لم تتفاوض الدول بحسن نية، فسوف تتلقى رسائل تحدد معدلاتها، وأضاف أنه يتوقع من الجميع التفاوض بحسن نية.وعندما سُئل في مقابلة منفصلة مع شبكة "سي إن إن" عن عدد الدول التي يُتوقع أن تُعلن الولايات المتحدة عن اتفاقيات تجارية معها، قال "بيسنت" إن ذلك يعتمد على مدى حسن نية هذه الدول في التفاوض.وأضاف أن الولايات المتحدة تُركز على تعزيز الاتفاقيات مع 18 شريكا تجاريا مهما.