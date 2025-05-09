سيول وواشنطن تعقدان محادثات على مستوى العمل بشأن التعريفات الجمركية

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ستعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات على مستوى العمل بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية، غدا الثلاثاء في واشنطن.ووفقا لمصادر حكومية في سيول اليوم الاثنين، سيتوجه وفد حكومي كوري برئاسة "جانغ سونغ كيل" مدير إدارة السياسات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة والطاقة إلى الولايات المتحدة غدا الثلاثاء لعقد الجولة الثانية من المحادثات مع الجانب الأمريكي المكون من مسؤولي مكتب التمثيل التجاري.وسوف يضم الوفد الكوري مسؤولين من الوزارات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة والطاقة، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة، ووزارة العلوم والتكنولوجيا.ومن المرجح أن تكون هذه المحادثات آخر اجتماع مباشر بين البلدين قبل الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية المقرر إجراؤها يوم الثالث من يونيو القادم.ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة الكورية الجديدة قرارات بشأن القضايا الحساسة وتبرم الاتفاق النهائي.وقد عقدت سيول وواشنطن محادثات تجارية بصيغة "اثنان زائد اثنين" جمعت كبار مسؤولي التجارة والمالية من الجانبين، واتفقتا على إعداد حزمة من الاتفاقات بشأن الرسوم الجمركية والتعاون الاقتصادي حتى يوم الثامن من شهر يوليو القادم.