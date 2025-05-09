فرقة نيوجينز الكورية ضمن قائمة بيلبورد لأفضل 21 فنانا تحت سن 21 عاما

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تم إدراج فرقة "نيوجينز" النسائية الكورية، التي توقفت عن ممارسة أنشطتها الغنائية بسبب نزاع قانوني مع الشركة المشرفة عليها، ضمن قائمة بيلبورد الأمريكية "21 تحت 21"، وهي قائمة تضم الفنانين الأكثر تأثيرا تحت سن 21 عاما، وللعام الثاني على التوالي.وقالت مجلة "بيلبورد" إن فرقة "نيوجينز" حافظت على زيادة نفوذها من خلال بيع 227 ألف نسخة إضافية من ألبومها بعنوان "غيت آب" الصادر في عام 2023، في العام الماضي، واحتلال المركز الثالث على قائمة الألبومات العالمية في نهاية العام الماضي، والمركز الخمسين في قائمة أكثر الألبومات مبيعا.وتقوم مجلة "بيلبورد" كل عام باختيار أكثر 21 فنانا تأثيرا، من الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما، ضمن قائمتها "21 تحت 21"، بناء على مبيعات الألبومات والأغاني، وعدد مرات الاستماع عبر منصات البث، والظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، ونسب الوصول إلى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى التأثير العام على صناعة الموسيقى.