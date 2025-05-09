كوريا الجنوبية تشارك في فعاليات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية

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قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الكورية اليوم الاثنين إنها سترسل وفدا حكوميا للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في مدينة جنيف السويسرية، خلال الفترة من اليوم الاثنين التاسع عشر، وحتى السابع والعشرين من مايو الجاري، والتي تُعقد هذا العام تحت عنوان "عالم واحد من أجل الصحة".وسوف يشارك وزير الصحة والرعاية الاجتماعية الكوري "تشو كيو هونغ" الذي يرأس الوفد الكوري، في مؤتمر الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية خلال الفترة من اليوم وحتى بعد غد الأربعاء، حيث يدعو إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة.كما سيجري الوزير "تشو" سلسلة من المحادثات مع ممثلي الدول الأعضاء المشاركة في المؤتمر لمناقشة القضايا المتعلقة باتفاقيات الجائحة وزيادة التعاون في مجال السياسات الصحية.وأكد "تشو" على ضرورة التعاون الوثيق والتنسيق الفعال بين الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية لمواجهة التحديات الصحية العالمية، بما في ذلك الكوارث الطبيعية وأزمات الأمراض المعدية الجديدة.