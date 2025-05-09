القائم بأعمال الرئيس يوجه بالتفاوض الجاد مع واشنطن قبل انتهاء فترة الإعفاء الجمركي

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وجه القائم بأعمال الرئيس الكوري " لي جُو هو" الوزارات المعنية بضرورة إجراء محادثات جدية مع الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق بين البلدين قبل انتهاء فترة الإعفاء المتبادل من الرسوم الجمركية، والمقرر له يوم التاسع من يوليو.جاء ذلك في اجتماع استراتيجي للأمن الاقتصادي عقده "لي" اليوم الاثنين، حيث أكد على ضرورة التفاوض بهدوء وجدية مع الولايات المتحدة، مع التركيز على المصلحة الوطنية كأولوية قصوى ومبدأ المعاملة بالمثل، بهدف التوصل إلى حزمة اتفاقات يوليو.وأشار إلى أن هذا يتطلب تعاونا وتنسيقا بشكل فعال بين الوزارات ذات الصلة لضمان تحقيق نتائج تلبي مصالح البلدين.كما شدد "لي" على ضرورة التواصل المستمر مع البرلمان وأفراد الشعب خلال عملية التفاوض مع الولايات المتحدة، لضمان الشفافية وبناء توافق وطني حول مسار الاتفاق المرتقب.