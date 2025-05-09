القائم بأعمال الرئيس يؤكد على أهمية إحياء روح مايو لتحقيق الوحدة الوطنية

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أكد القائم بأعمال الرئيس الكوري "لي جو هو" على أهمية إحياء "روح مايو" كمنطلق لتحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية الشاملة من خلال الحوار والتسوية.جاء ذلك في كلمة ألقاها "لي" في مراسم إحياء ذكرى انتفاضة 18 مايو، والتي أقيمت أمس الأحد في المقبرة الوطنية للديمقراطية في مدينة كوانغ جو بمقاطعة جنوب تشولا، حيث قال إن روح التضامن والوحدة التي جسدها مواطنو كوانغ جو قبل 45 عاما تعتبر درسا لا يزال في غاية الأهمية حتى اليوم.وأضاف "لي" أن مدينة "كوانغ جو" في شهر مايو من عام 1980 كانت مسرحا تاريخيا ضحى فيه الطلاب والمواطنون العاديون بأرواحهم من أجل حماية قيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، مؤكدا على أن كوريا الجنوبية اليوم قد تأسست على روح مايو النضالية.كما أكد أن حركة 18 مايو الديمقراطية ليست مجرد تاريخ لمدينة كوانغ جو، بل هي تاريخ لجميع الشعب الكوري، وأن تكريم روح مايو وتذكرها هو السبيل لحماية الديمقراطية التي يتمتع بها الكوريون اليوم ويفخرون بها.