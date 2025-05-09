بدء الجولة الثانية من المفاوضات الكورية الأمريكية بشأن التعريفات الجمركية

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تبدأ اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن الجولة الثانية من مفاوضات العمل بشأن قضايا التعريفات الجمركية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتستمر ثلاثة أيام.وتأتي هذه الجولة بعد حوالي 3 أسابيع من مفاوضات العمل الأولى التي عُقدت في الأول من شهر مايو الجاري. ومن المتوقع أن تركز على المجالات الستة التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مؤخرا.وكان وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "آن دوك غُن" والممثل الأمريكي "جيميسون غرير" قد اتفقا خلال اجتماعهما على هامش اجتماعات وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، على ستة مجالات رئيسية للتعاون المكثف، وهي: التجارة المتوازنة، والإجراءات غير الجمركية، والأمن الاقتصادي، والتجارة الرقمية، وقواعد المنشأ، والاعتبارات التجارية.وقالت وزارة التجارة الكورية إن الوزارات ذات الصلة ستشارك في الجولة الثانية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية، ووزارة المحيطات والثروة السمكية، ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة التوظيف والعمل.