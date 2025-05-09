حزب قوة الشعب يطالب بإجراء مناظرة تلفزيونية بين زوجات المرشحين الرئاسيين

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اقترح "كيم يونغ تيه" رئيس لجنة الطوارئ في حزب قوة الشعب، على الحزب الديمقراطي، تنظيم مناظرة تلفزيونية مباشرة بين زوجات المرشحين الرئاسيين.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كيم في البرلمان اليوم الثلاثاء، حيث قال إن السيدة الأولى ليست مجرد زوجة الرئيس، بل هي شخصية عامة، وهي أقرب ما تكون إلى الشعب، كما تكون إلى جانب الرئيس مباشرة.وأشار إلى أن وجود السيدة الأولى لفترة طويلة كان بمثابة نقطة عمياء للتحقق من السياسات الكورية الأمر الذي أسفر في أحيان كثيرة عن خيبة الأمل للشعب، وحدوث انقسام بدلا من الوحدة. وأكد على ضرورة عدم تكرار هذه الدائرة المفرغة مرة أخرى مقترحا إجراء مناظرة تلفزيونية بين زوجة مرشح الحزب "كيم مون سو" وزوجة مرشح الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ".وأكد كيم أن مثل هذه المناظرة تستهدف إتاحة الفرصة للجمهور كي تمكنوا من معرفة الشخصية التي ستقف إلى جانب الرئيس الذي سوف يختارونه.وأعرب كيم عن الأمل في إجراء تلك المناظرة التلفزيونية قبل التصويت المبكر، وطلب من المرشح "لي" توضيح موقفهم حتى يوم 23 من الشهر الجاري.