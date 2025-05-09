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الدولية

قادة بريطانيا وفرنسا وكندا يحذرون من اتخاذ إجراءات مشتركة ضد إسرائيل

Write: 2025-05-20 13:20:26Update: 2025-05-20 13:29:01

قادة بريطانيا وفرنسا وكندا يحذرون من اتخاذ إجراءات مشتركة ضد إسرائيل

Photo : YONHAP News

حذر  قادة  بريطانيا وفرنسا  وكندا  من  أنهم  سوف  يتخذون  إجراءات مشتركة  إذا  لم  توقف  إسرائيل عملياتها  العسكرية  في  قطاع  غزة. 
وقالت  تقارير  نشرتها وسائل  إعلام  عالمية إن  رئيس  الوزراء البريطاني  "كير  ستارمر" والرئيس  الفرنسي  "إيمانويل  ماكرون" ورئيس  الوزراء  الكندي "مارك  كارني"  قد  أصدروا  بيانا  مشتركا  أمس  حذروا  فيه  من  أنهم  لن  يقفوا  مكتوفي  الأيدي أمام  مواصلة  ارتكاب تلك  الأعمال  المروعة بواسطة  رئيس  الوزراء الإسرائيلي  بنيامين  نتنياهو.
وأكد  البيان  على  أنه  إذا  لم  توقف  إسرائيل  هجومها العسكري  ولم  ترفع  الحظر  عن  إدخال  المساعدات الإنسانية  إلى  غزة،  فإنهم  سيتخذون إجراءات  أكثر  تحديدا ردا  على  ذلك. 
ولم  يوضح  البيان تفاصيل  تلك  الإجراءات، لكنه  أكد  على  التزام  الدول  الثلاث  بالاعتراف بالدولة  الفلسطينية  كوسيلة للمساهمة  في  تحقيق  حل  الدولتين، والاستعداد  للعمل  مع  دول  أخرى  لتحقيق  ذلك  الهدف.  وانتقد البيان  أيضا  الحصار الذي  تفرضه  إسرائيل على  قطاع  غزة  ودعوة  مجلس  الوزراء  الإسرائيلي إلى  التهجير  الجماعي لسكان  القطاع.
وأشار  البيان  إلى  أن  مسؤولي الحكومة  الإسرائيلية  استخدموا في  الآونة  الأخيرة لغة  كراهية  تشير  إلى  أن  المدنيين  اليائسين من  الفرار  من  تدمير  قطاع  غزة  سوف  يبدؤون  في  الهجرة،  لكن  التهجير  القسري الدائم  ينتهك  القانون الإنساني  الدولي.
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