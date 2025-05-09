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الرياضة

الاتحاد الدولي للتيكوندو ينظم عرضا في واشنطن

Write: 2025-05-20 13:21:12Update: 2025-05-20 13:30:57

الاتحاد الدولي للتيكوندو ينظم عرضا في واشنطن

Photo : KBS News

نظم  الاتحاد  الدولي للتيكوندو  عرضا  في  دار  رعاية  المحاربين  القدامى التابعة  لوزارة  الدفاع الأمريكية  في  العاصمة واشنطن.
وحضر  العرض  جنود  أمريكيون  متقاعدون، بمن  فيهم  عدد  من  قدامى  المحاربين  في  الحرب  الكورية، بالإضافة  إلى  ممثلين عن  فروع  التيكوندو المحلية  في  الولايات المتحدة  وجمعيات  المحاربين القدامى. 
وخلال  العرض،  قدم  الفريق  التابع للاتحاد  عددا  من  حركات  التيكوندو عالية  الصعوبة،  مثل  الركلات  الطائرة والدورانية.
وبهذه  المناسبة،  قال  "جون  بيك"، وهو  جندي  مخضرم  يبلغ  من  العمر  96  عاما  شارك  في  الحرب  الكورية،  إنه  يتذكر  أن  القوات  الكورية قدمت  تضحيات  أكبر  من  القوات الأمريكية  خلال  الحرب، ولذلك  فإنه  في  الواقع  أكثر  امتنانا  لكوريا.
وكان  الاتحاد  الدولي للتيكوندو  قد  نظم  عرضا  أول  من  أمس  الأحد  في  حديقة  أمام  البيت  الأبيض الأمريكي.
وقال  رئيس  الاتحاد إنه  تم  تنظيم  هذا  الحدث  احتفالا  بالذكرى الثانية  والسبعين  على  إقامة  التحالف بين  كوريا  الجنوبية والولايات  المتحدة.
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