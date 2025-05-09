الاتحاد الدولي للتيكوندو ينظم عرضا في واشنطن

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نظم الاتحاد الدولي للتيكوندو عرضا في دار رعاية المحاربين القدامى التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية في العاصمة واشنطن.وحضر العرض جنود أمريكيون متقاعدون، بمن فيهم عدد من قدامى المحاربين في الحرب الكورية، بالإضافة إلى ممثلين عن فروع التيكوندو المحلية في الولايات المتحدة وجمعيات المحاربين القدامى.وخلال العرض، قدم الفريق التابع للاتحاد عددا من حركات التيكوندو عالية الصعوبة، مثل الركلات الطائرة والدورانية.وبهذه المناسبة، قال "جون بيك"، وهو جندي مخضرم يبلغ من العمر 96 عاما شارك في الحرب الكورية، إنه يتذكر أن القوات الكورية قدمت تضحيات أكبر من القوات الأمريكية خلال الحرب، ولذلك فإنه في الواقع أكثر امتنانا لكوريا.وكان الاتحاد الدولي للتيكوندو قد نظم عرضا أول من أمس الأحد في حديقة أمام البيت الأبيض الأمريكي.وقال رئيس الاتحاد إنه تم تنظيم هذا الحدث احتفالا بالذكرى الثانية والسبعين على إقامة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.