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الاقتصادية

بدء المرحلة الثالثة من برنامج دعم القروض المتعثرة في يوليو

Write: 2025-05-20 13:22:15Update: 2025-05-20 13:34:45

بدء المرحلة الثالثة من برنامج دعم القروض المتعثرة في يوليو

Photo : KBS News

عقدت  لجنة  الخدمات المالية  في  كوريا  الجنوبية  اجتماعا اليوم  الثلاثاء  من  أجل  مراجعة الديون  الأسرية،  حيث  أعلنت  عن  التفاصيل  التنفيذية للمرحلة  الثالثة  من  برنامج  دعم  القروض  المتعثرة.
وسوف  يبدأ  تنفيذ  المرحلة  الثالثة من  البرنامج،  والتي  تهدف  إلى  تخفيض  حدود  القروض  عن  طريق  زيادة  أسعار  الفائدة الافتراضية،  في  شهر  يوليو  القادم، حيث  يتم  توسيع  سعر  الفائدة الافتراضي  إلى  1.5%،  وتوسيع  نطاق  التطبيق  ليشمل  جميع  المؤسسات المالية.
تجدر  الإشارة  إلى  أن  هذا  البرنامج  عبارة  عن  آلية  يتم  بموجبها حساب  حد  القرض  عن  طريق  إضافة  سعر  فائدة  افتراضي إلى  سعر  الفائدة الحالي  للقرض. 
وكلما  ارتفع  سعر  الفائدة  الافتراضي، زادت  صعوبة  الحصول على  قروض.
في  المرحلة  الثالثة من  البرنامج  سيرتفع سعر  الفائدة  الافتراضي المضاف  إلى  سعر  فائدة  القرض  إلى  1.5%.  كما  سيتم  توسيع  نطاق  التطبيق  ليشمل  جميع  الديون الأسرية،  بما  في  ذلك  قروض  الرهن  العقاري والقروض  الائتمانية  في  البنوك  والمؤسسات المالية  من  الدرجة الثانية،  وقروض  الضمانات الأخرى.
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