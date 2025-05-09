بدء التصويت في الخارج للانتخابات الرئاسية الكورية اليوم الثلاثاء

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بدأت اليوم الثلاثاء عملية التصويت في الخارج للانتخابات الرئاسية الكورية الحادية والعشرين، المقرر إجراؤها يوم 3 يونيو القادم.ووفقا للجنة الوطنية للانتخابات، سيتمكن الناخبون في الخارج من الإدلاء بأصواتهم من بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم 26 مايو الجاري، في 223 مركز اقتراع موزعة على 118 دولة.وقد أُنشئت مراكز اقتراع لأول مرة في أربع دول افتتحت فيها كوريا الجنوبية مؤخرا بعثات دبلوماسية، وهي: كوبا، ولوكسمبورغ، وليتوانيا، وإستونيا.وحثت اللجنة الوطنية للانتخابات الناخبين في الخارج على التحقق من أيام التصويت مسبقا، نظرا لاختلافها من دولة لأخرى.ويتوجب على الناخبين المؤهلين إبراز بطاقة هوية تحمل صورة شخصية، وعلى من لم يسجلوا عناوينهم لدى الحكومة الكورية الجنوبية إحضار تأشيراتهم أو بطاقات الإقامة الدائمة للتحقق من جنسياتهم.ويمكن للناخبين الذين لم يُدلوا بأصواتهم في الخارج بعد التسجيل، التصويت في كوريا الجنوبية قبل ثمانية أيام من يوم الانتخابات، شريطة إخطار مكتب اللجنة الوطنية للانتخابات بالمنطقة التي يتبعون لها.