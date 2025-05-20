مجموعة تدعو لدراسة العلاقة بين النظام القمعي الكوري الشمالي والتطوير النووي

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حثّت منظمةٌ دولية معنية بحقوق الإنسان الجمعيةَ العامة للأمم المتحدة على إنشاء هيئة لدراسة العلاقة بين النظام القمعي في كوريا الشمالية وبرامجها العسكرية وتطوير الأسلحة النووية.وفي بيان صحفي صدر أول من أمس الأحد، حثّت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأممَ المتحدة على النظر في إنشاء هيئة دائمة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي وانتشار الأسلحة والعقوبات.وقالت المجموعة إن الهيئة ستُكلّف بتوثيق كيفية تهديد انتهاكات بيونغ يانغ المنهجية لحقوق الإنسان بشكل متزايد للسلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية وحول العالم.وجاءت هذه الدعوة في الوقت الذي تستعد فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة عامة خاصة رفيعة المستوى بشأن كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء.وقد مرّ أكثر من عقد على توصية لجنة تحقيق تاريخية تابعة للأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية بأن يُحيل مجلس الأمن الدولي كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.