البحث عن صيني من أصل كوري للاشتباه في قتل شخصين وطعن آخرين

Photo : YONHAP News

تكثف الشرطة في كوريا الجنوبية من بحثها حاليا عن صيني من أصل كوري يُشتبه في قتله شخصين وطعن اثنين آخرين في مدينة "سي هُنغ" بمقاطعة "كيونغ كي".وأعلنت شرطة جنوب مقاطعة كيونغ كي أمس الاثنين أن الرجل يدعى "تشا تشول نام"، وهو في الخمسينيات من العمر، مطلوب من قبل السلطات، حيث يُشتبه في أنه قتل شخصين هذا الشهر في منزله في "سي هنغ" وفي أماكن أخرى، وطعن اثنين آخرين، هما صاحبة متجر صغير ومالك منزله، في وقت سابق من يوم أمس الاثنين.ويبلغ طول المشتبه به، المولود في عام 1968، حوالي 170 سنتيمترا، وهو ذو بنية متوسطة، وأصلع جزئيا. وقد شوهد وقت الطعن وهو يرتدي سترة سوداء وحذاء رياضيا أبيض وقفازات سوداء وقناعا أبيض. وقالت الشرطة إنه ربما يكون قد غيّر ملابسه بعد فراره على دراجة هوائية.