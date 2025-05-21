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الثقافية

إدراج طعام المعابد ضمن قائمة التراث الثقافي الكوري غير المادي

Write: 2025-05-21 09:09:12

إدراج طعام المعابد ضمن قائمة التراث الثقافي الكوري غير المادي

Photo : YONHAP News

أعلنت هيئة التراث الثقافي الكوري أنها قررت إدراج طعام المعابد ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي الوطني.
وتشير عبارة "طعام المعابد" إلى تقاليد الطعام المتوارثة في المعابد البوذية الكورية، والتي تشمل وجبات الرهبان اليومية وطقوسهم الرسمية، مثل "بارو كونغ يانغ"، التي تتضمن تناول الطعام بوعي من مجموعة من الأوعية الخشبية المطلية، مع عدم إهدار أي طعام.
ويستمد طعام المعابد جذوره من المبادئ البوذية، ويُحضّر بدون لحوم أو أسماك أو مكونات لاذعة كالثوم والبصل الأخضر.
وأشارت هيئة التراث الثقافي إلى الأهمية الثقافية لهذا المطبخ، وتجسيده للقيمة البوذية المتمثلة في عدم القتل، وتطوره مع ثقافة الطعام الكورية على مر القرون. كما عُرف هذا الطعام باستخدامه المميز للأطعمة المخمرة والمكونات المحلية.
ومع ذلك، أشارت هيئة التراث أيضا إلى أنه نظرا لأن طعام المعابد يُنقل جماعيا من قِبَل الرهبان ويختلف باختلاف المعابد، فسوف يتم تصنيفه كتراث "مجتمعي" دون تحديد صاحبه.
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