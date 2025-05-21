تزايد عدد الشباب الكوريين المؤيدين لإنجاب أطفال دون زواج

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أظهرت دراسة أجرتها اللجنة الرئاسية المعنية بمجتمع الشيخوخة أن عددا متزايدا من الشباب في كوريا الجنوبية ينظرون بإيجابية إلى مسألة إنجاب أطفال دون زواج.ووفقا للدراسة التي أجراها معهد تنمية المرأة الكورية، ارتفعت نسبة الرجال في العشرينيات من العمر الذين يؤيدون إنجاب أطفال دون زواج، من 32.4% في عام 2008 إلى 43.1% في العام الماضي 2024، وبين النساء في العشرينيات من العمر من 28.4% إلى 42.4%.أما بين الرجال في الثلاثينيات من العمر، فقد ارتفعت النسبة من 28.7% إلى 43.3%، وبين النساء في الثلاثينيات من العمر من 23.9% إلى 40.7%.وفي العام الماضي، أعرب 81.1% من الرجال في العشرينيات من العمر عن رأي إيجابي بشأن العيش معا دون زواج، بزيادة عن 67.2% في عام 2008، و81% من النساء في العشرينيات من العمر، بزيادة عن 55.6%.وسُجِّلت زيادات مماثلة بين الأشخاص في الثلاثينيات من العمر، بنسبة 58% إلى 82.2% بين الرجال، وبنسبة 50.1% إلى 78.3% بين النساء.ورغم تغيّر الآراء، لا يزال معدل الإنجاب دون زواج في كوريا الجنوبية، والبالغ 4.7% حتى عام 2023، أقل بكثير من متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 41% حتى عام 2022.