عدم رصد أي مؤشرات سلبية في كوريا في ظل عودة كورونا في هونغ كونغ

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أفادت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية بأنه لم يتم حتى الآن رصد أي اتجاه غير عادي فيما يتعلق بعودة ظهور فيروس كورونا في هونغ كونغ.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم إدخال 146 شخصا إلى المستشفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا، خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو، بزيادة عن 115 شخصا في الأسبوع الأسبق. وتذبذبت الأعداد الأسبوعية خلال الأسابيع الثمانية الماضية بين حوالي 100 و200 حالة. وأكدت الوكالة أنها ستراقب الوضع عن كثب في الداخل والخارج.ووفقا للسلطات في هونغ كونغ، تم الإبلاغ عن 30 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الشهر الماضي، وارتفعت نسبة الحالات المؤكدة إلى أعلى مستوى لها في فترة عام، بنسبة 13.66%.وأكدت الوكالة الكورية أن اللقاحات المُقدمة في البلاد فعالة في استهداف الفيروس المتحور المنتشر حاليا في هونغ كونغ.