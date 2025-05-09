مرشح الحزب الديمقراطي يحثّ الكوريين في الخارج على التصويت وينتقد عوائق المشاركة

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عقد "لي جيه ميونغ" المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي، اجتماعا عبر الإنترنت مع الكوريين الجنوبيين في الخارج أمس الثلاثاء، حيث شجعهم على التصويت في الانتخابات القادمة. وأكد لي على أهمية إقبال الناخبين في الخارج، وقال إن التصويت أقوى من الرصاص.وأضاف أن المقيمين في الخارج غالبا ما يكونون أكثر قدرة على رؤية وضع كوريا بوضوح، بعيدا عن المعلومات المضللة.وانتقد لي عدم وجود تصويت عبر البريد ومحدودية الوصول إلى مراكز الاقتراع في الخارج، داعيا إلى توفير المزيد من الراحة للناخبين في الخارج.كما حثّ على إجراء إصلاحات مؤسسية لتعزيز الإقبال على التصويت في الخارج والداخل، بما في ذلك إجراءات تصويت أكثر مرونة، متهما حزب قوة الشعب الحاكم بمعارضة مثل هذه الإجراءات في محاولة لقمع مشاركة الناخبين والحفاظ على السلطة.