مرشح الحزب الحاكم يتعهد بضمان سهولة الوصول إلى المرافق الثقافية

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تعهد "كيم مون سو" المرشح الرئاسي عن حزب قوة الشعب الحاكم، بإنشاء "مناطق ثقافية معيشية لمدة 10 دقائق" في جميع أنحاء كوريا، من أجل ضمان سهولة الوصول إلى المرافق الثقافية.جاء ذلك في فعالية سياسية مع اتحاد المنظمات الفنية والثقافية الكورية في منطقة "يانغ تشون" في سيول، أمس الثلاثاء، حيث استعرض كيم خططا لتوسيع المراكز الثقافية المجتمعية وقاعات العروض الحية في الأحياء، بحيث تكون المساحات الثقافية على بُعد 10 دقائق سيرا على الأقدام من الجميع.كما اقترح إنشاء فروع إقليمية للمتاحف الوطنية وقاعات للعروض الحية، للمساعدة في جعل كل منطقة مركزا ثقافيا.وتعهد كيم بزيادة الدعم للفنانين الشباب، وتوسيع نطاق التعليم الفني في المدارس، وتحسين الوصول الثقافي للفئات ذات الدخل المحدود والأشخاص ذوي الإعاقة.وشملت المقترحات الإضافية إعفاءات ضريبية لمنشئي المحتويات، وتحرير صناعة الألعاب، وإنشاء منطقة خالية من اللوائح التنظيمية للمحتوى الثقافي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.