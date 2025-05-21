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إخماد حريق مصنع كومهو للإطارات بالكامل بعد ثلاثة أيام

Write: 2025-05-21 09:27:13

إخماد حريق مصنع كومهو للإطارات بالكامل بعد ثلاثة أيام

Photo : YONHAP News

تم بالكامل إطفاء الحريق الكبير في مصنع كومهو للإطارات في كوانغ جو، أمس الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من اندلاعه.
وقد أُصيب ثلاثة أشخاص، من بينهم موظف واثنان من رجال الإطفاء، بينما أبلغ أكثر من 1200 من سكان المناطق المجاورة عن أضرار ومشاكل صحية، كالصداع والغثيان والدوار.
وألحق الحريق أضرارا بما يصل إلى 65% من القسم الغربي من المصنع، الذي يضم معدات رئيسية لإنتاج الإطارات، ومن المتوقع أن يستغرق إصلاحه عدة أشهر.
وطلبت مدينة كوانغ جو ومجلس المدينة من الحكومة الوطنية تصنيف المنطقة كمنطقة كوارث وأزمات خاصة، من أجل تأمين تعويضات للسكان وتعزيز استقرارهم الوظيفي.
ويُعتقد أن الحريق نجم عن شرارة من فرن كهربائي صناعي في قسم خلط المطاط في المصنع.
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